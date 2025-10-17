Spectacle Les Petits canards Bibliothèque Hostun
Bibliothèque 26 avenue des Marronniers Hostun Drôme
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
La compagnie La Grenade interprétera le spectacle Les petits canards , un journal explosif mené par deux acteurs.
Bibliothèque 26 avenue des Marronniers Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr
English :
The La Grenade company will perform Les petits canards , an explosive diary by two actors.
German :
Die Theatergruppe La Grenade wird das Stück Les petits canards (Die kleinen Enten) aufführen, eine explosive Zeitung, die von zwei Schauspielern geführt wird.
Italiano :
La compagnia La Grenade metterà in scena Les petits canards , un diario esplosivo condotto da due attori.
Espanol :
La compañía La Grenade representará Les petits canards , un diario explosivo protagonizado por dos actores.
