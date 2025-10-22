Spectacle Les petits plats dans les grands Compagnie Les Balbutiés & Théâtre 100 Noms Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Spectacle Les petits plats dans les grands Compagnie Les Balbutiés & Théâtre 100 Noms Salle Jeanne d’Arc Le Croisic mercredi 22 octobre 2025.

Spectacle Les petits plats dans les grands Compagnie Les Balbutiés & Théâtre 100 Noms

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 18:00:00

fin : 2025-10-22 18:55:00

Date(s) :

2025-10-22

Les Petits Plats dans les Grands est un spectacle participatif théâtral improvisé !

Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires. Entrez dans un restaurant pas comme les autres. Ici, on monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire. À vous de nous dire les ingrédients que vous voulez déguster: un zeste de dinosaure, une pincée de sorcière ou des dés d’arc-en-ciel, tout est possible. Nos trois cuisiniers espiègles prennent toutes vos commandes pour réaliser un menu unique et étonnant, qui ne manquera pas de piment.

A partir de 4 ans.

Réservation sur place à l’Office de Tourisme du Croisic à partir du 17 septembre, ou en ligne sur le site internet de la Ville du Croisic. .

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Les petits plats dans les grands Compagnie Les Balbutiés & Théâtre 100 Noms Le Croisic a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44