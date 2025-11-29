Spectacle Les pouvoirs inutiles Mézières-en-Brenne

Spectacle Les pouvoirs inutiles Mézières-en-Brenne samedi 29 novembre 2025.

Spectacle Les pouvoirs inutiles

2 rue de la Mairie Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

La médiathèque propose un spectacle d’humou et d’illusion par Raoul Relax. Dès 8 ans.

Nous avons tous des pouvoirs, mais ne savons pas les mettre en avant. Raoul Relax nous partage ici quelques astuces pour les sortir de leur inutilité.

Une fois maîtrisés, les pouvoirs peuvent même devenir magiques ! .

2 rue de la Mairie Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

English :

The mediatheque offers a show of humor and illusion by Raoul Relax. Ages 8 and up.

German :

Die Mediathek bietet eine Humor- und Illusionsshow von Raoul Relax. Ab 8 Jahren.

Italiano :

La biblioteca multimediale propone uno spettacolo di comicità e illusione di Raoul Relax. A partire dagli 8 anni.

Espanol :

La biblioteca multimedia ofrece un espectáculo de comedia e ilusionismo a cargo de Raoul Relax. A partir de 8 años.

