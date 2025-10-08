Spectacle Les Poux symphoniques Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy

Spectacle Les Poux symphoniques Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy mercredi 8 octobre 2025.

Spectacle Les Poux symphoniques

Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Début : 2025-10-08

Les Poux symphoniques nous rendent visite à la médiathèque, dans leurs valises un tas d’instruments et de libres qu’ils ont hâte de partager avec nous. Embarquez pour un instant magique au son clair des instruments et des histoires savamment contées.

10h30 et 11h15 séances pour les 0-3 ans / 15h séance pour les 3-8 ans.

Gratuit sur réservation. .

Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 07 82 20

