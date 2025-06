Spectacle « Les radis, ça compte pas pour du beurre » + Apéro-papote SSA – La Bricole L’imprimerie Autun 25 juin 2025 16:30

Saône-et-Loire

Spectacle « Les radis, ça compte pas pour du beurre » + Apéro-papote SSA La Bricole L’imprimerie 4 bis Rue du Vieux Collège Autun Saône-et-Loire

Début : 2025-06-25 16:30:00

fin : 2025-06-25 20:30:00

2025-06-25

Une double soirée Radis-Bière, co-organisée avec Les Ateliers Nomades.

Spectacle Les radis, ça compte pas pour du beurre de la Cie Zézargo.

“Produire à manger est l’une des plus belles choses que j’ai pu faire dans ma vie. C’est aussi la plus difficile.” Léa a été maraichère dans une ferme. Elle a quitté sa ferme et créé ce spectacle pour partager l’émerveillement, donner envie d’aller gratter la terre et goûter les milles saveurs qui poussent dans un champ bio près de chez soi. Au commencement, il y a la terre. Un gros tas de terre. Avec l’aide de son acolyte Jean-Pierre la ver de terre, Léa nous emmène à la rencontre de la vie du sol fourmillante.

On vous promet un moment drôle, touchant, et complètement irrésistible pour petits et grands ! Un doux mélange de théâtre, musique et poésie. Préparez-vous à rire et chanter !

suivi d’une atelier préparation de l’apéro par les jeunes, et de l’Apéro-papote Sécurité Sociale de l’alimentation (SSA), avec SSA du Grand Autunois Morvan.

Dans une seconde partie (à partir de 18h10 environ), on parle du projet de Sécurité Sociale de l’Alimentation des Ateliers Nomades. On commence par une animation funky, puis on discute de démocratie alimentaire, de se réapproprier les enjeux de l’alimentation, de la santé à l’environnement en passant par la justice sociale ! Et pour ça, on a besoin de citoyen·nes ! Alors on vous paye un verre, et on en discute ! .

La Bricole L’imprimerie 4 bis Rue du Vieux Collège

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté labricole.autun@gmail.com

