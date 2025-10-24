Spectacle Les Ragnagnas Sainte-Montaine

Spectacle Les Ragnagnas Sainte-Montaine vendredi 24 octobre 2025.

Spectacle Les Ragnagnas

Salle des Fêtes Sainte-Montaine Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-10-24 20:30:00

2025-10-24

Les Ragnagnas sont un groupe de cinq femmes qui sont ensemble depuis plus de 20 ans et connues sur la scène havraise de la musique et du cabaret.

Chant, comédie et rire sont à attendre pour ce groupe qui n’a pas peur des mots et qui parlent de nombreux sujets des hommes, de la vie quotidienne, de la vie des femmes en général.

Les entrées sont intégralement reversées à la ligue contre le cancer. 12 .

Salle des Fêtes Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 26 12 musee.marguerite-audoux@orange.fr

