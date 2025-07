Spectacle: les rêveries du promeneur solitaire Théâtre de la Grange des Brefs Pornic

Spectacle: les rêveries du promeneur solitaire Théâtre de la Grange des Brefs Pornic samedi 9 août 2025.

Spectacle: les rêveries du promeneur solitaire

Théâtre de la Grange des Brefs D67 à 800m au Nord de la Chapelle de Prigny Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 20:30:00

fin : 2025-08-09 20:30:00

Date(s) :

2025-08-09

Dans cette mise-en-scène de deux passages des Rêveries du promeneur solitaire un large extrait de la première promenade et la cinquième dans son intégralité -, il est avant tout question d’éclairer notre monde contemporain à la lumière de l’expérience de l’auteur.

La première promenade situe le c

La première promenade situe le contexte et l’état où se trouve Rousseau au moment où il écrit.

La cinquième promenade fait le contre-point à la première. Rousseau revient sur son séjour forcé à l’île de Saint-Pierre au milieu du lac de Bienne. Il y redécouvre la nature, se met à herboriser et retrouve une forme de bonheur qu’il tente de définir.

La pensée de Rousseau se déploie dans une écriture singulière qui confine à la poésie. Observateur de lui-même, Rousseau interroge sa relation aux autres, au monde et à l’environnement pour y découvrir une forme de paix intérieure dans un texte d’une sensibilité rare qui annonce le romantisme.

L’occasion idéale de redécouvrir des classiques intemporels ou de plonger dans des œuvres moins connues, tout en célébrant l’art du théâtre vivant. Ne manquez pas ces rendez-vous incontournables qui raviront les passionnés et saura éveiller la curiosité de tous !

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

Théâtre de la Grange des Brefs D67 à 800m au Nord de la Chapelle de Prigny Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 72 lagrangelesbrefs@gmail.com

English :

In this staging of two passages from Les Rêveries du promeneur solitaire a large excerpt from the first promenade and the fifth in its entirety the primary aim is to illuminate our contemporary world in the light of the author?s own experience.

The first promenade situates the

German :

In dieser Inszenierung von zwei Passagen aus den Rêveries du promeneur solitaire einem großen Auszug aus dem ersten Spaziergang und dem gesamten fünften Spaziergang geht es in erster Linie darum, unsere heutige Welt im Lichte der Erfahrungen des Autors zu beleuchten.

Der erste Spaziergang stellt das Zentrum des Geschehens dar

Italiano :

In questa messa in scena di due brani de Les Rêveries du promeneur solitaire un ampio estratto della prima passeggiata e la quinta nella sua interezza l’obiettivo principale è quello di far luce sul nostro mondo contemporaneo alla luce dell’esperienza dell’autore.

La prima passeggiata colloca il cuore del

Espanol :

En esta puesta en escena de dos pasajes de Les Rêveries du promeneur solitaire -un gran extracto del primer paseo y el quinto en su totalidad-, el objetivo principal es arrojar luz sobre nuestro mundo contemporáneo a la luz de la propia experiencia del autor.

El primer paseo sitúa el corazón de la

L’événement Spectacle: les rêveries du promeneur solitaire Pornic a été mis à jour le 2025-07-23 par I_OT Pornic