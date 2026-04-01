Spectacle Les saisons de Léon place de l’europe Mours-Saint-Eusèbe

Spectacle Les saisons de Léon

place de l’europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:30:00

fin : 2026-04-22 10:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Léon, c’est un arbre. Léon, c’est mon ami. Sur sa tête un nid, dans sa poche un écureuil, et sous ses pieds tout un monde à découvrir.

Avec Léon c’est la ronde de la vie, c’est la ronde des saisons.

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place de l’europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

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English :

Léon is a tree. Léon is my friend. On his head a nest, in his pocket a squirrel, and under his feet a whole world to discover.

With Léon, it’s the circle of life, the circle of seasons.

L’événement Spectacle Les saisons de Léon Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-03-26 par Valence Romans Tourisme