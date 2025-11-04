Spectacle Les Saltimbanques La Châtre

Spectacle Les Saltimbanques La Châtre mardi 4 novembre 2025.

Spectacle Les Saltimbanques

Rue Henri de Latouche La Châtre Indre

Tarif : – –

Date : 2025-11-04 18:30:00

Début : 2025-11-04 18:30:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Soirée organisée par la CPTS Bischaut Sud dans le cadre de la semaine de la santé mentale.

Sous l’impulsion d’une madame Loyale aussi extravagante qu’intrigante, le public circule librement d’un stand à l’autre, à la découverte de personnages atypiques et de numéros plus insolites les uns que les autres. La fête fait finalement place au bal mené par nos saltimbanques musicien.nes, comédien.nes et danseur.euses ! .

Rue Henri de Latouche La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 08 23

English :

Evening organized by CPTS Bischaut Sud as part of Mental Health Week.

German :

Abendveranstaltung, die von der CPTS Bischaut Sud im Rahmen der Woche der psychischen Gesundheit organisiert wird.

Italiano :

Serata organizzata dal CPTS Bischaut Sud nell’ambito della Settimana della salute mentale.

Espanol :

Velada organizada por el CPTS Bischaut Sud en el marco de la Semana de la Salud Mental.

