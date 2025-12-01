Spectacle Les secrets de la méduse. Théâtre de Morteau Morteau

Théâtre de Morteau Place de la Halle Morteau Doubs

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Théâtre Le Ranelagh

Nombreux sont ceux qui connaissent le chef d’œuvre de Théodore Géricault Le radeau de la Méduse, mais combien sont-ils à être au fait de la succession d’évènements tragiques qui conduisirent à ce terrible naufrage ? Combien sont-ils à avoir pu éclairer la lanterne du peintre ?

Pierre-Laurent Coste est l’un d’eux, et pour cause, puisqu’il en est un des survivants. Et il a beaucoup de révélations à faire…

Tout public, à partir de 11 ans.

Sur réservation. .

Théâtre de Morteau Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

