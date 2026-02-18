Spectacle Les secrets d’une alimentation équilibrée Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange

Spectacle Les secrets d’une alimentation équilibrée

Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

2026-03-01

Le Pr Boris Bouldanof, éminent vulgarisateur scientifique quelque peu mégalomane, et Brigitte Deterrain sa doctorante de choc… et de choc, s’attaquent aux mystères insondables de l’équilibre alimentaire.

Dans ce nouvel opus de leur émission préférée, Kosmos Science Power Le Pouvoir de la Science , vous découvrirez le fonctionnement du système digestif, le rôle du foie et du pancréas les super usines chimiques du corps et peut être quelques réponses à ces questions existentielles A quoi reconnait ont un sucre rapide d’un lent sans courir après ? Comment distinguer le bon gras du mauvais sans s’en mettre plein les doigts? Où trouver des fibres sans être obligé de manger son pantalon ? Qui est ce mystérieux Cinkfru Yélégume ? De quelle planète vient Oméga 3 ?

Quelle langue parle mon microbiote ?

Mais surtout, vos héros préférés répondront à la vraie question que tout le monde se pose Que manger au p’tit dej’ pour vivre longtemps, riche, beau, célèbre en bonne santé ?

Validation scientifique de Didier Desor, Professeur émérite de l’Université de Lorraine.

Tout public à partir de 7 -8 ans

Sur réservation obligatoire par mail.Tout public

Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70 public-leferu@grandnancy.eu

English :

Professor Boris Bouldanof, an eminent and somewhat megalomaniacal popularizer of science, and Brigitte Deterrain, his shock and awe doctoral student, tackle the unfathomable mysteries of balanced nutrition.

In this latest instalment of their favorite show, Kosmos Science Power Le Pouvoir de la Science , you’ll discover how the digestive system works, the role of the liver and pancreas the body’s chemical super-factories and maybe some answers to those existential questions: How do you recognize a fast sugar from a slow one without chasing after it? How can you tell the difference between good and bad fats without getting too full? Where can you find fiber without having to eat your pants? Who is this mysterious Cinkfru Yélégume? What planet does Omega 3 come from?

What language does my microbiota speak?

But above all, your favorite heroes will answer the real question on everyone’s mind: What to eat for breakfast to live a long, rich, beautiful, famous and healthy life?

Scientific validation by Didier Desor, Professor Emeritus at the University of Lorraine.

Open to all ages 7-8

Reservations required by e-mail.

