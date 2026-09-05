Informations pratiques

Sélestat

Spectacle : les Sélestarés à livre ouvert !

2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 21:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Laissez-vous surprendre par un voyage improvisé dans vos œuvres préférées par les « Sélestarés ». Tout public

Pour « Bibliothèques en Folie », les Sélestarés apportent leur petit grain à la Médiathèque. Laissez-vous surprendre par un voyage improvisé dans vos oeuvres préférées, revisitées par la joyeuse troupe de théâtre d’improvisation amateur du Centre Alsace !

Tout public. 0 .

2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr

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English :

Let yourself be surprised by an impromptu journey through your favorite works, presented by the « Sélestars. » Suitable for all ages

L’événement Spectacle : les Sélestarés à livre ouvert ! Sélestat a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme