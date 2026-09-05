Spectacle : les Sélestarés à livre ouvert ! Sélestat
vendredi 2 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Spectacle : les Sélestarés à livre ouvert !
2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02 21:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Laissez-vous surprendre par un voyage improvisé dans vos œuvres préférées par les « Sélestarés ». Tout public
Pour « Bibliothèques en Folie », les Sélestarés apportent leur petit grain à la Médiathèque. Laissez-vous surprendre par un voyage improvisé dans vos oeuvres préférées, revisitées par la joyeuse troupe de théâtre d’improvisation amateur du Centre Alsace !
Tout public. 0 .
2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr
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English :
Let yourself be surprised by an impromptu journey through your favorite works, presented by the « Sélestars. » Suitable for all ages
L’événement Spectacle : les Sélestarés à livre ouvert ! Sélestat a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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