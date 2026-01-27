Spectacle Les Simone Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Spectacle Les Simone

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Participez à une vraie-fausse conférence hirsute et participative sur le sexisme, qui vient questionner le principe d’égalité Homme Femme dans notre société, bousculer nos préjugés et s’amuser de l’image de la vraie femme et de l’homme, le vrai .

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

Join us for a shaggy, participatory real-life conference on sexism, which questions the principle of equality between men and women in our society, challenges our prejudices and pokes fun at the image of the real woman and the real man .

