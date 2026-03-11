Spectacle LES SINOCS DANS SWITCH à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle LES SINOCS DANS SWITCH à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

2026-05-14 2026-05-15

SINOC (adj.) (familier)

Fou, cinglé, maboule, brindezingue c’est la définition du mot Sinoc mais également celle de ce duo où ces deux comédiens improvisent, sur les propositions du public, des histoires rocambolesques et improbables.

Et pour se compliquer un peu la tâche, ces deux sinocs se rajouteront des contraintes où le public aura également son mot à dire. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

