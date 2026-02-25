Spectacle Les sœurs Champagne Salle Entre-Fêtes Garchizy

Spectacle Les sœurs Champagne

Le 8 mars est la Journée Internationale des droits des femmes. Un temps fort pour célébrer les avancées obtenues par et pour les femmes, mais aussi pour mesurer le chemin qu’il reste à parcourir.

Le service culturel de Garchizy, comme chaque année, vous propose un rendez-vous dédié à cet événement. Nous vous attendons, le vendredi 6 mars, pour une soirée de comédie mêlant théâtre et musique. Venez découvrir Les Sœurs Champagne , un duo pétillant qui incarne deux vieilles sœurs jumelles au caractère bien trempé. Elles se livrent avec malice lors d’une interview télévisée revisitant l’histoire de leur vie.

Ce face-à-face savoureux est ponctué d’interventions musicales d’Anne Metzger, qui interprète avec talent des chansons populaires, ajoutant rythme et émotion à la soirée.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager ce moment convivial et plein d’humour… vos zygomatiques risquent d’être mis à rude épreuve !

Rendez vous le vendredi 6 mars à 20h30 à la Salle Entre-Fêtes à GARCHIZY.

Synopsis Les Sœurs Champagne est un concept original. Le spectacle se présente comme une émission de télévision avec un présentateur qui interroge (dans la mesure de ses possibilités, car il a fort à faire) les Sœurs Champagne. Ces deux sœurs sont jumelles et très âgées, elles ont un fort caractère et malmènent le présentateur en racontant leur vie. Celle-ci est très romanesque. On apprend qu’elles ne voulaient en aucun cas se séparer. Tous les amoureux ont été éconduits sauf un Baron qui a accepté une vie à trois. Les échanges seront interrompus comme dans les émissions télé par une excellente chanteuse qui interprètera de gros succès commerciaux. On apprendra à la fin que la productrice de l’Emission est la fille de l’une d’entre elles. Mais cela, il ne faut pas le dire.

Spectacle gratuit. .

Salle Entre-Fêtes Avenue de la République Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 86 31 contact@garchizy.fr

