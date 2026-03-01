Spectacle Les sœurs Champagne Salle Entre-Fêtes Garchizy

Spectacle Les sœurs Champagne

Salle Entre-Fêtes Avenue de la République Garchizy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Le service culturel de Garchizy présente une soirée pleine de rires et de sketchs à gogo !

La troupe Tac’on’art livre un enchaînement de sketchs courts, vifs et humoristiques, où les situations décalées s’enchaînent avec rythme.

Leur jeu spontané et chaleureux offre un théâtre accessible et divertissant. “Sketchs à Gogo” promet une parenthèse légère, pleine de rires et de convivialité.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour partager un moment vivant, rythmé et résolument divertissant.

Informations

Rendez vous le vendredi 27 mars à 20 h 30 à la salle Entre-Fêtes

Tarifs Adulte + de 16 ans 10 €* Jeunes (12-16 ans) 5 € Gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans

*Inclus dans l’abonnement à la saison culturelle de Garchizy

Préventes en mairie ou via le lien Hello Asso .

Salle Entre-Fêtes Avenue de la République Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 86 31 contact@garchizy.fr

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English : Spectacle Les sœurs Champagne

L’événement Spectacle Les sœurs Champagne Garchizy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Nevers