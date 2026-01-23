Spectacle Les songes musicaux La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Spectacle Les songes musicaux

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Tout public

Musique

Les songes musicaux Kodály, Dohnányi, Brahms

En partenariat avec La Comète, la deuxième édition des Songes Musicaux met à l’honneur de jeunes et talentueux créateurs à découvrir dans un programme pour violoncelle et piano, un voyage onirique vers l’Europe centrale. .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Les songes musicaux

L’événement Spectacle Les songes musicaux Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne