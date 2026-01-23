Spectacle Les songes musicaux La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Spectacle Les songes musicaux La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne samedi 14 mars 2026.
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Tout public
Musique
Les songes musicaux Kodály, Dohnányi, Brahms
En partenariat avec La Comète, la deuxième édition des Songes Musicaux met à l’honneur de jeunes et talentueux créateurs à découvrir dans un programme pour violoncelle et piano, un voyage onirique vers l’Europe centrale. .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
English : Spectacle Les songes musicaux
