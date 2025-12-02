Spectacle Les Téméraires avec Bart Van Loo Théâtre Municipal de Nevers Nevers

Spectacle Les Téméraires avec Bart Van Loo

Théâtre Municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tarif : 9 – 9 – 31 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:00:00

fin : 2025-12-02 23:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Bart Van Loo, auteur des Téméraires (best-seller européen), nous fait revivre avec passion l’épopée des ducs de Bourgogne, bâtisseurs des Plats Pays.

Dans un seul-en-scène captivant, il mêle humour et savoir pour raconter le Moyen Âge banquets, batailles, peste, Jeanne d’Arc…

Un récit vibrant de nos racines communes, à quelques pas des trésors des ducs. Un spectacle érudit, vivant et accessible à tous !

Rendez vous le mardi 2 décembre à 20h. .

Théâtre Municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr

English : Spectacle Les Téméraires avec Bart Van Loo

German : Spectacle Les Téméraires avec Bart Van Loo

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Les Téméraires avec Bart Van Loo Nevers a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Nevers