Spectacle Les Téméraires avec Bart Van Loo Théâtre Municipal de Nevers Nevers
Spectacle Les Téméraires avec Bart Van Loo Théâtre Municipal de Nevers Nevers mardi 2 décembre 2025.
Spectacle Les Téméraires avec Bart Van Loo
Théâtre Municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre
Tarif : 9 – 9 – 31 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 20:00:00
fin : 2025-12-02 23:00:00
Date(s) :
2025-12-02
Bart Van Loo, auteur des Téméraires (best-seller européen), nous fait revivre avec passion l’épopée des ducs de Bourgogne, bâtisseurs des Plats Pays.
Dans un seul-en-scène captivant, il mêle humour et savoir pour raconter le Moyen Âge banquets, batailles, peste, Jeanne d’Arc…
Un récit vibrant de nos racines communes, à quelques pas des trésors des ducs. Un spectacle érudit, vivant et accessible à tous !
Rendez vous le mardi 2 décembre à 20h. .
Théâtre Municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr
English : Spectacle Les Téméraires avec Bart Van Loo
German : Spectacle Les Téméraires avec Bart Van Loo
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Les Téméraires avec Bart Van Loo Nevers a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Nevers