Spectacle Les Têtes à Claque Espace Sports et Loisirs Pornic

Spectacle Les Têtes à Claque

Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-15 23:00:00

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21

La Plaine sur Scène présente sa nouvelle création théâtrale

Pour fêter ses 30 ans, la troupe La Plaine sur Scène vous invite à découvrir Les Têtes à Claque,une comédie audacieuse et délicieusement déjantée. Entre humour piquant et situations improbables, ce spectacle promet des éclats de rire et une ambiance résolument festive, fidèle à l’esprit impertinent de la troupe.



Au programme la trame

Vers 1900, Anne, une provinciale aussi prude qu’innocente, hérite d’un orphelinat… qui s’avère être en réalité une maison close fréquentée par officiers et diplomates. Sans se douter de la vérité, elle déclenche une avalanche de quiproquos les pensionnaires se font passer pour des orphelines modèles, les clients improvisent des rôles de bienfaiteurs, et le lieu devient le théâtre d’une pagaille aussi absurde qu’hilarante.

3 bonnes raisons de y participer

Fêter 30 ans de passion théâtrale avec La Plaine sur Scène trois décennies de créations, de rires et de partage portées par une troupe engagée et complice.

Découvrir une comédie audacieuse et jubilatoire, riche en quiproquos et en situations délicieusement absurdes, qui fait la part belle à l’humour et au rythme.

Vivre une soirée festive et conviviale, où l’énergie des comédiens et la proximité avec le public transforment chaque représentation en véritable moment de plaisir collectif.

Infos pratiques

Réservation en ligne ou auprès de l’association La Plaine sur Scène par téléphone au par mail

Parking gratuit à proximité

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer.

.

Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports Pornic 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 28 06 20 93 resa@laplainesurscene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Plaine sur Scène presents its new theatrical creation

L’événement Spectacle Les Têtes à Claque Pornic a été mis à jour le 2026-01-29 par I_OT Pornic