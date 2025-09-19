Spectacle « Les Tontons Jacques » Salle des fêtes de Binges Binges

Réservation conseillée.

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

Les Tontons Jacques, ce sont cinq artistes bourguignons qui reprennent avec gourmandise le répertoire des légendaires Frères Jacques (La confiture, La queue du chat, etc.) et des Quatre Barbus (La pince à linge, etc.). Leur spectacle dans un esprit cabaret réunit toutes les générations.

Salle des fêtes de Binges 11 rue des Chènevières, 21270 Binges Binges 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

© Philippe Blanc