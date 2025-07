Spectacle | Les Triolettes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Spectacle | Les Triolettes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny mardi 22 juillet 2025.

Spectacle | Les Triolettes

Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-07-22 11:00:00

fin : 2025-07-22 12:00:00

2025-07-22

Spectacle des Triolettes, danse folklorique normande. Déambulation dans les rues de la ville pendant le marché hebdomadaire.

Gratuit.

Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 89 60 90 59

English : Spectacle | Les Triolettes

Performance by the Triolettes, Norman folk dancers. Stroll through the streets of the town during the weekly market.

Free admission.

German :

Aufführung der Triolettes, eines normannischen Volkstanzes. Umzug durch die Straßen der Stadt während des Wochenmarkts.

Kostenlos.

Italiano :

Esibizione delle Triolettes, un gruppo di danza popolare normanna. Passeggiate per le vie della città durante il mercato settimanale.

Ingresso libero.

Espanol :

Actuación de las Triolettes, grupo de danza folclórica normanda. Paseo por las calles de la ciudad durante el mercado semanal.

Entrada gratuita.

