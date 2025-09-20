Spectacle « Les vacances de Juliette et Léon » Abbaye aux Dames Caen

Spectacle « Les vacances de Juliette et Léon » Samedi 20 septembre, 15h00 Abbaye aux Dames Calvados

Durée 1h.

Les époux Lamorale partent en vacances au bord de la mer et ils ne sont pas au bout de leurs surprises… (par la compagnie La Belle Envolée).

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde, 14035 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 06 98 98 http://www.normandie.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/ »}] Abbaye bénédictine fondée vers 1060 par la Reine Mathilde, épouse de Guillaume le Conquérant. Elle a accueilli des religieuses bénédictines jusqu’à la Révolution Française. Le couvent entièrement reconstruit au XVIIIe s. est aujourd’hui le siège du Conseil Régional. L’église abbatiale de la Trinité abrite en son chœur le tombeau de la reine Mathilde. Cette église de style roman normand a été construite entre 1060-1080 avant d’être remaniée au début du XIIe siècle.

