Spectacle « Les vacances de Pina Loches » à l’Arsénic Gindou
Spectacle « Les vacances de Pina Loches » à l’Arsénic Gindou dimanche 12 octobre 2025.
Spectacle « Les vacances de Pina Loches » à l’Arsénic
L’Arsénic Gindou Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 17:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Lucile Schlieper vient de déposer ses valises dans le Lot
Lucile Schlieper vient de déposer ses valises dans le Lot. C’est l’occasion de (re)montrer son premier spectacle, dans lequel son personnage Pina Loches, une pulpeuse pin-up des années 50, découvre les joies (et les embûches) des vacances à la mer.
Derrière une esthétique à la Jacques Tati et un humour bon enfant qui en fait un spectacle à voir en famille, Pina Loches nous invite à questionner notre regard sur le corps féminin et les stéréotypes. .
L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com
English :
Lucile Schlieper has just moved to the Lot region
German :
Lucile Schlieper hat gerade ihre Koffer im Lot abgestellt
Italiano :
Lucile Schlieper si è appena trasferita a Lot
Espanol :
Lucile Schlieper acaba de mudarse a Lot
L’événement Spectacle « Les vacances de Pina Loches » à l’Arsénic Gindou a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Gourdon