Spectacle « Les vacances de Pina Loches » à l’Arsénic

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-10-12 17:00:00

Lucile Schlieper vient de déposer ses valises dans le Lot

Lucile Schlieper vient de déposer ses valises dans le Lot. C’est l’occasion de (re)montrer son premier spectacle, dans lequel son personnage Pina Loches, une pulpeuse pin-up des années 50, découvre les joies (et les embûches) des vacances à la mer.

Derrière une esthétique à la Jacques Tati et un humour bon enfant qui en fait un spectacle à voir en famille, Pina Loches nous invite à questionner notre regard sur le corps féminin et les stéréotypes. .

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

