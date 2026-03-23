Spectacle Les vendredis de l’impro présentent les préambules du mondial Théâtre le fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion
Spectacle Les vendredis de l’impro présentent les préambules du mondial Théâtre le fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion vendredi 3 avril 2026.
Spectacle Les vendredis de l’impro présentent les préambules du mondial
Théâtre le fenouillet 535 chemin du Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Le Miam accueille les préambules du mondial pour un match d’improvisation haut en couleur !
.
Théâtre le fenouillet 535 chemin du Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 84 74 associationfenouillet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Miam welcomes les préambules du mondial for a colorful improvisation match!
L’événement Spectacle Les vendredis de l’impro présentent les préambules du mondial Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-03-23 par Montélimar Tourisme Agglomération