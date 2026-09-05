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Spectacle : Les virtuoses au théâtre de Vire Normandie Théâtre du Préau Vire Normandie

vendredi 11 décembre 2026 · Théâtre du Préau · Vire Normandie

Spectacle : Les virtuoses au théâtre de Vire Normandie Théâtre du Préau Vire Normandie

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre du Préau
Adresse
1 Place Castel
Ville
14500 Vire Normandie
Département
Calvados
Tarif

Vire Normandie

Spectacle : Les virtuoses au théâtre de Vire Normandie

Théâtre du Préau 1 Place Castel Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

La Halle s’invite au théâtre ! Retrouvez le spectacle « en pleine tempête » par Les Virtuoses. Comédie, magie et musique fusionnent dans ce spectacle sans parole unique en son genre. Billetterie à la médiathèque de Vire et billetterie en ligne.
La Halle s’invite au théâtre ! Retrouvez le spectacle « en pleine tempête » par Les Virtuoses. Comédie, magie et musique fusionnent dans ce spectacle sans parole unique en son genre. Billetterie à la médiathèque de Vire et billetterie en ligne.   .

Théâtre du Préau 1 Place Castel Vire Normandie 14500 Calvados Normandie  

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English : Spectacle : Les virtuoses au théâtre de Vire Normandie

La Halle is coming to the theatre! Don’t miss the show “En pleine tempête” by Les Virtuoses. Comedy, magic and music come together in this one-of-a-kind, wordless show. Tickets are available at the Vire media centre and online.

L’événement Spectacle : Les virtuoses au théâtre de Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-09-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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