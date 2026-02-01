Spectacle Les voyages spatio-temporels Haguenau

Spectacle Les voyages spatio-temporels

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 15:00:00

2026-02-28

Le Professeur Spoutnik et son assistant, Isidore Vespa, ont été mandatés par le M.F.T.B.F. (Ministère des Fonds de Tiroirs et des Bouts de Ficelles) pour mener à bien une mission de la plus haute importance.

Le Professeur Spoutnik et son assistant, Isidore Vespa, ont été mandatés par le M.F.T.B.F. (Ministère des Fonds de Tiroirs et des Bouts de Ficelles) pour mener à bien une mission de la plus haute importance. Cette mission, qui nécessitera un déplacement spatio-temporel avec le plus talentueux pilote

de l’histoire, Sémaphore Boyard, demandera un équipage d’exception.

Le public est invité à suivre les pérégrinations absurdo-comico-poétiques de nos deux héros.

Au programme danse, chant, sketchs, parcours les yeux bandés, quiz et surprises en tous genres 0 .

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est

English :

Professor Sputnik and his assistant, Isidore Vespa, have been commissioned by the M.F.T.B.F. (Ministère des Fonds de Tiroirs et des Bouts de Ficelles) to carry out a mission of the utmost importance.

