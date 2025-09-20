Spectacle Les Z’Yvettes à la ferme de Chey à Niort Niort
Impasse de Chey Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20
Organisé par le Comité d’Animation Pexinois (CAP)
Bal chorégraphié des Z‘Yvettes
Un spectacle humoristique, 2 musiciennes/chanteuses, 3 danseuses pas banales, le tout dans une ambiance vintage. 2 heures de musique menées tambour battant qui vous inciteront à rejoindre la piste de danse.
Réservation au 07 66 00 90 39 à partir du 1er septembre ou par mail comite.animation.pexinois@gmail.com
Tarif 12€ Tarif réduit adhérent CAP 10€ Gratuit moins de 12ans .
Impasse de Chey Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 00 90 39 comite.animation.pexinois@gmail.com
