Spectacle Les Z’Yvettes à la ferme de Chey à Niort Niort

Spectacle Les Z'Yvettes à la ferme de Chey à Niort samedi 20 septembre 2025.

Impasse de Chey Niort Deux-Sèvres

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Organisé par le Comité d’Animation Pexinois (CAP)

Bal chorégraphié des Z‘Yvettes

Un spectacle humoristique, 2 musiciennes/chanteuses, 3 danseuses pas banales, le tout dans une ambiance vintage. 2 heures de musique menées tambour battant qui vous inciteront à rejoindre la piste de danse.

Réservation au 07 66 00 90 39 à partir du 1er septembre ou par mail comite.animation.pexinois@gmail.com

Tarif 12€ Tarif réduit adhérent CAP 10€ Gratuit moins de 12ans .

Impasse de Chey Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 00 90 39 comite.animation.pexinois@gmail.com

