Spectacle L’est où mon doudou ? Place des Salines La Baule-Escoublac

Place des Salines Maison de la vie associative La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-22 11:00:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

par Anne Tifine de La caravane compagnie

Lulu se réveille en pleine nuit et ne trouve plus son doudou. Bravant sa peur du noir, elle cherche partout dans la maison endormie, à travers ces pièces si familières le jour…

Musiques et sons viennent rythmer cette aventure nocturne, qui résonne fort dans l’univers des petits… Une histoire qui prouve que l’amour (d’un doudou) est toujours plus fort que la peur (du noir).

De 18 mois à 6 ans

Durée 25 min

Gratuit, inscription conseillée.

Attention, le spectacle aura lieu à la Maison de la vie associative, place des Salines .

Place des Salines Maison de la vie associative La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 18 81 bibliotheque@mairie-labaule.fr

