Spectacle « L’étincelle »

avenue de la gare Vieux-Condé

Début : 2025-11-12 18:30:00

2025-11-12

Spectacle de cirque, théâtre et musique de rue « L’étincelle » avec la Compagnie La Meute

En résidence du 3 au 12 novembre 2025 au Boulon

Sortie de fabrique mercredi 12 novembre à 18h30

C’est un duo clownesque qui nous plonge dans le monde de la cagette.

Une sorte d’amas de constructions en hauteur mais très fragiles.

Les flammes se propagent, imperceptiblement, et encerclent nos deux personnages qui, trop absorbés par leurs tâches, tardent à s’en rendre compte.

On y trouvera, de manière assez évidente, une métaphore de notre propre

aveuglement collectif face aux effets de nos choix. Ce qui était un espace

de création devient un piège. Sommes-nous responsables d’avoir laissé les

choses nous dépasser ou étions-nous prisonniers dès le départ ?

La compagnie viendra travailler au Boulon, durant une petite dizaine

de jours, pour continuer les recherches sur ce spectacle naissant, avec

deux comédiens et des cagettes 0 .

+33 3 27 20 35 40 bonjour@leboulon.fr

