SPECTACLE L’ÉTRANGE CABARET DU MOUTON À 5 PATTES Frontignan

SPECTACLE L’ÉTRANGE CABARET DU MOUTON À 5 PATTES

Avenue du 81e RI. Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2025-11-28

À l’occasion des fêtes de fin d’année, carte blanche au Cabaret du Mouton à 5 pattes qui revient s’installer à Frontignan. Vivez une expérience atypique sous le chapiteau de ce collectif de cirque hors norme.Bien au chaud dans ce décor cabaresque et intimiste il fera bon partager un moment convivial, déguster une assiette de tapas, un vin nature ou un breuvage artisanal.Des personnages hauts en couleurs vous accueillent et vous serviront des numéros et des musiques originales au plateau. Musique, danse, marionnettes, clowns et cirque, la programmation de ce cabaret change chaque semaine.Programme détaillé à venir.Du 28 novembre 2025 au 11 Janvier 2026, du jeudi au dimancheSoirée de lancement le vendredi 28 novembre concerts + surprises à partir de 19h GratuitSoirée spéciale le samedi 29 novembre concerts Deadwood et Charles Précox 21h30 (ouverture à 20h30)Réveillon de la St-Sylvestre le mercredi 31 décembre, sur réservation uniquement.Dimanche 11 janvier 2026, concert de clôture avec CordCore (trance expérimentale)Tout Public, à partir de 7 ans Sur réservation 06 20 95 98 03 06 41 84 11 68 helloasso Durée 2 heures avec entracte et petite restauration Tarifs 13 € > 23 € Assiette tapas 8 € > 12 € .

Avenue du 81e RI. Frontignan 34110 Hérault Occitanie

English :

In the warmth of this intimate, Cabaresque setting, you’ll be able to share a convivial moment, enjoy a plate of tapas, a natural wine or an artisanal beverage.

German :

In dieser gemütlichen und intimen Umgebung können Sie einen geselligen Moment verbringen, einen Teller Tapas, einen Naturwein oder ein handwerklich hergestelltes Getränk genießen.

Italiano :

Nel calore di questo ambiente intimo e cabarettistico, potrete condividere un momento di convivialità, assaporare un piatto di tapas, un vino naturale o una bevanda artigianale.

Espanol :

En la calidez de este ambiente íntimo y cabarés, podrá compartir un momento de convivencia, saborear un plato de tapas, un vino natural o una bebida artesanal.

