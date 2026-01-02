Spectacle Letters to Erin danses et musiques irlandaises ☘️ Palais des Congrès Perros-Guirec

Spectacle Letters to Erin danses et musiques irlandaises ☘️

Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Letters To Erin (Lettres à l’Irlande), est un spectacle unique de musique et de danse qui rend hommage à la diaspora irlandaise.

Par Ghillie’s & Treble Makers et la Cie Big Bravo Spectacles

Les chorégraphies des Treble Makers créées sur la musique des Ghillie’s donnent vie aux récits d’émigrants irlandais qui, pour échapper à la grande famine de 1847, ont dû traverser l’Atlantique et rejoindre les côtes Américaines. .

Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Letters to Erin danses et musiques irlandaises ☘️ Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec