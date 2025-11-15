Spectacle Lettres d’un jeune poilu Les greniers de nos soldats Saint-Laurent-Chabreuges

Spectacle Lettres d’un jeune poilu

Les greniers de nos soldats La baraque David Saint-Laurent-Chabreuges Haute-Loire

Un spectacle écrit à partir de la correspondance d’un jeune poilu Brivadois à son père, entre émotions et censure.

Les greniers de nos soldats La baraque David Saint-Laurent-Chabreuges 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 05 09 37 lesgreniersdenossoldats@gmail.com

English :

A show based on the correspondence of a young poilu from Brivadois to his father, between emotions and censorship.

German :

Ein Schauspiel, das auf der Grundlage der Korrespondenz eines jungen Poilu aus Brivadois mit seinem Vater zwischen Emotionen und Zensur geschrieben wurde.

Italiano :

Questo spettacolo si basa sulla corrispondenza tra un giovane poilu di Brivadois e suo padre, una storia di emozioni e censura.

Espanol :

Este espectáculo se basa en la correspondencia entre un joven poilu de Brivadois y su padre, una historia de emoción y censura.

