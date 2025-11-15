Spectacle Lettres d’un jeune poilu Les greniers de nos soldats Saint-Laurent-Chabreuges
Spectacle Lettres d’un jeune poilu Les greniers de nos soldats Saint-Laurent-Chabreuges samedi 15 novembre 2025.
Spectacle Lettres d’un jeune poilu
Les greniers de nos soldats La baraque David Saint-Laurent-Chabreuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Un spectacle écrit à partir de la correspondance d’un jeune poilu Brivadois à son père, entre émotions et censure.
.
Les greniers de nos soldats La baraque David Saint-Laurent-Chabreuges 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 05 09 37 lesgreniersdenossoldats@gmail.com
English :
A show based on the correspondence of a young poilu from Brivadois to his father, between emotions and censorship.
German :
Ein Schauspiel, das auf der Grundlage der Korrespondenz eines jungen Poilu aus Brivadois mit seinem Vater zwischen Emotionen und Zensur geschrieben wurde.
Italiano :
Questo spettacolo si basa sulla corrispondenza tra un giovane poilu di Brivadois e suo padre, una storia di emozioni e censura.
Espanol :
Este espectáculo se basa en la correspondencia entre un joven poilu de Brivadois y su padre, una historia de emoción y censura.
L’événement Spectacle Lettres d’un jeune poilu Saint-Laurent-Chabreuges a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne