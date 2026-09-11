Informations pratiques

Illiers-Combray

Spectacle : Lèves les voiles

6 Avenue des Gloriettes Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Spectacle : Lèves les voiles

Le Relais Petite Enfance vous propose six rendez-vous jusqu’à la fin de l’année : spectacles pour les tout-petits, conférence sur l’épuisement parental, salon de la petite enfance, rencontre autour des repères éducatifs et atelier créatif.

Parmi ces rendez-vous, découvrez le spectacle « Lèves les voiles », proposé par la compagnie Les Mondes, spécialement pensé pour les tout-petits et leurs familles.

– 9h30 pour <1 an exclusivement - 10h45 pour <18 mois (et fratries si < 4 ans) 2 adultes accompagnants max par enfant . 6 Avenue des Gloriettes Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 56 10 44 relaispetiteenfance@entrebeauceetperche.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show: L%E8ves les voiles

L’événement Spectacle : Lèves les voiles Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-09-11 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE