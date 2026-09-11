Spectacle : Lèves les voiles Illiers-Combray
samedi 7 novembre 2026 · Illiers-Combray
Informations pratiques
Illiers-Combray
Spectacle : Lèves les voiles
6 Avenue des Gloriettes Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Spectacle : Lèves les voiles
Le Relais Petite Enfance vous propose six rendez-vous jusqu’à la fin de l’année : spectacles pour les tout-petits, conférence sur l’épuisement parental, salon de la petite enfance, rencontre autour des repères éducatifs et atelier créatif.
Parmi ces rendez-vous, découvrez le spectacle « Lèves les voiles », proposé par la compagnie Les Mondes, spécialement pensé pour les tout-petits et leurs familles.
– 9h30 pour <1 an exclusivement - 10h45 pour <18 mois (et fratries si < 4 ans) 2 adultes accompagnants max par enfant . 6 Avenue des Gloriettes Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 56 10 44 relaispetiteenfance@entrebeauceetperche.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Show: L%E8ves les voiles
L’événement Spectacle : Lèves les voiles Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-09-11 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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