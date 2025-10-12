Spectacle L’Histoire de la mère chez l’habitant Clermont

Spectacle L'Histoire de la mère chez l'habitant Clermont dimanche 12 octobre 2025.

Spectacle L’Histoire de la mère

Maison Camiade 1152 route de Pomarez Clermont Landes

Samedi 10 et dimanche 11 juin 1967, deux jours dans la vie d’une femme de trente ans, dans les années soixante, dans une ferme du Cantal.

Un texte extrait du roman les Sources de Marie-Hélène Lafon, paru en 2023.

André le Hir Une mise en scène épurée pour rester au plus près du texte, de son

English : Spectacle L’Histoire de la mère

Saturday June 10 and Sunday June 11 1967, two days in the life of a thirty-year-old woman in the 1960s, on a farm in the Cantal region of France.

A text from Marie-Hélène Lafon’s novel Les Sources , published in 2023.

André le Hir: A pared-down staging to stay as close as possible to the text

German : Spectacle L’Histoire de la mère

Samstag, 10. und Sonntag, 11. Juni 1967: zwei Tage im Leben einer dreißigjährigen Frau in den 1960er Jahren auf einem Bauernhof im Cantal.

Ein Textauszug aus dem Roman les Sources von Marie-Hélène Lafon, der 2023 erschien.

André le Hir: Eine schlichte Inszenierung, um so nah wie möglich am Text zu bleiben, an seiner

Italiano :

Sabato 10 e domenica 11 giugno 1967, due giorni nella vita di una trentenne degli anni ’60, in una fattoria della regione del Cantal, in Francia.

Un estratto dal romanzo Les Sources di Marie-Hélène Lafon, pubblicato nel 2023.

André le Hir: Una produzione ridotta per rimanere il più vicino possibile al testo, al suo

Espanol : Spectacle L’Histoire de la mère

Sábado 10 y domingo 11 de junio de 1967, dos días en la vida de una mujer de treinta años en los años sesenta, en una granja de la región francesa de Cantal.

Extracto de la novela Les Sources de Marie-Hélène Lafon, publicada en 2023.

André le Hir: Una producción reducida para acercarse lo más posible al texto, a sus

