Spectacle L’histoire salée oléronaise La Citadelle Le Château-d’Oléron
Spectacle L’histoire salée oléronaise La Citadelle Le Château-d’Oléron dimanche 14 décembre 2025.
Spectacle L’histoire salée oléronaise
La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Ce soir je sors mes parents, réservé aux accompagnateurs d’élèves du collège du Château d’Oléron
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
Date(s) :
2025-12-14
Lucette, commerçante émérite et Nestor, ostréiculteur non pratiquant, vous invitent dans l’échoppe de Lucette.
Réservation possible dans les offices de tourisme ou en ligne
.
La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
English : Show: The salty history of oléronaise
Lucette, an experienced shopkeeper, and Nestor, a non-practicing oyster farmer, invite you into Lucette’s shop.
Reservations can be made at tourist offices or online
German : Schauspiel: Die salzige Geschichte Olerons
Lucette, eine erfolgreiche Ladenbesitzerin, und Nestor, ein nicht praktizierender Austernzüchter, laden Sie in Lucettes Laden ein.
Buchungen sind in den Fremdenverkehrsbüros oder online möglich
Italiano :
Lucette, negoziante esperta, e Nestor, allevatore di ostriche non praticante, vi invitano nel suo negozio.
Le prenotazioni possono essere effettuate presso gli uffici turistici o online
Espanol : Espectáculo: La historia salada de la oléronaise
Lucette, tendera experimentada, y Nestor, ostricultor no practicante, le invitan a entrar en la tienda de Lucette.
Las reservas pueden hacerse en las oficinas de turismo o en línea
L’événement Spectacle L’histoire salée oléronaise Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes