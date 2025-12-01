Spectacle L’histoire salée oléronaise La Citadelle Le Château-d’Oléron

Spectacle L’histoire salée oléronaise

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

2025-12-14

Lucette, commerçante émérite et Nestor, ostréiculteur non pratiquant, vous invitent dans l’échoppe de Lucette.

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

English : Show: The salty history of oléronaise

Lucette, an experienced shopkeeper, and Nestor, a non-practicing oyster farmer, invite you into Lucette’s shop.

German : Schauspiel: Die salzige Geschichte Olerons

Lucette, eine erfolgreiche Ladenbesitzerin, und Nestor, ein nicht praktizierender Austernzüchter, laden Sie in Lucettes Laden ein.

Italiano :

Lucette, negoziante esperta, e Nestor, allevatore di ostriche non praticante, vi invitano nel suo negozio.

Espanol : Espectáculo: La historia salada de la oléronaise

Lucette, tendera experimentada, y Nestor, ostricultor no practicante, le invitan a entrar en la tienda de Lucette.

