Spectacle L’Homme-Poisson Redon

Spectacle L’Homme-Poisson

Place du Parlement Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22

2026-01-22

David Wahl | Thomas Cloarec

Théâtre

Dès 12 ans

Nos lointains ancêtres, pourvus de branchies, vivaient dans les océans. Mais serions-nous encore un peu poisson ? Sous notre peau, 45 litres d’eau étonnement salée baignent nos organes. Nous pleurons et transpirons de l’eau saumâtre. Et le fœtus, aux doigts palmés, nage dans le liquide amniotique. Une plongée surprenante et poétique dans notre intimité aquatique, mêlant sciences, histoire, philosophie et littérature. .

Place du Parlement Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80

