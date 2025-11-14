Spectacle L’homme qui plantait des arbres à Fontenay-le-Marmion Fontenay-le-Marmion

Spectacle L’homme qui plantait des arbres à Fontenay-le-Marmion

11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 20:00:00

Date(s) :

2025-11-14

A travers le récit initiatique de Jean Giono et les réflexions qu’il offre, venez partager le temps d’une lecture animée, les valeurs humaines indispensables à l’avènement des possibles.

11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie +33 2 31 85 19 41 mediatheque@fontenaylemarmion.fr

English : Spectacle L’homme qui plantait des arbres à Fontenay-le-Marmion

Through Jean Giono’s initiatory tale and the reflections it offers, come and share in a lively reading of the human values essential to the advent of the possible.

German : Spectacle L’homme qui plantait des arbres à Fontenay-le-Marmion

Anhand der Initiationsgeschichte von Jean Giono und der Reflexionen, die sie bietet, teilen Sie während einer animierten Lesung die menschlichen Werte, die für das Aufkommen von Möglichkeiten unerlässlich sind.

Italiano :

Attraverso il racconto iniziatico di Jean Giono e le riflessioni che propone, partecipate a una lettura vivace dei valori umani essenziali per l’avvento del possibile.

Espanol :

A través del relato iniciático de Jean Giono y de las reflexiones que ofrece, venga a compartir una lectura viva de los valores humanos esenciales para el advenimiento de lo posible.

