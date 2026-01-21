Spectacle L’hôtel des 3 Pintades La grange à Jean Chouvigny
La grange à Jean 24 route des gorges, Lieu dit Péraclos Chouvigny Allier
Début : 2026-02-21 20:30:00
Comédie burlesque et hilarante tout public par la compagnie Lee Voirien ! Un théâtre accessible et inclusif. Suivi d’une assiette paysanne bio de la Ferme Collective de la Licorne.
La grange à Jean 24 route des gorges, Lieu dit Péraclos Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@lagrangeajean.fr
English :
A hilarious burlesque comedy for all audiences by the Lee Voirien company! Accessible, inclusive theater. Followed by an organic plate from Ferme Collective de la Licorne.
