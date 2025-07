Spectacle L’Hôtel du Libre-Échange de Georges Feydeau Fontevraud-l’Abbaye

Début : 2025-08-03 20:30:00

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Dans le cadre de la Tournée des Villages, le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente L’Hôtel du Libre-Échange de Georges Feydeau, mise en scène de Camille de La Guillonnière

Synopsis

Sécurité et discrétion ! Hôtel du libre-échange, 220 rue de Provence ! Recommandé aux gens mariés… ensemble ou séparément. C’est là que vont se retrouver Madame Paillardin et Monsieur Pinglet pour faire leurs farces .

Mais pour leur malheur, ils seront bientôt rejoints par Monsieur Paillardin, expert venu y constater la présence d’esprits ; puis par Monsieur Mathieu, grand ami des Pinglet, et ses 4 filles tout droit sorties du couvent ; et enfin, par Maxime, neveu des Paillardin, se livrant à sa première aventure nocturne avec Victoire, la bonne des Pinglet. Panique, fuite, effroi s’accumulent pour faire de l’hôtel une cocotte-minute prête à exploser !

Les protagonistes sauront-ils sauver les apparences et reprendre leur petite vie bien rangée ?

Une pièce de théâtre en trois actes qui est aujourd’hui une des œuvres les plus célèbres de son auteur.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 3 août 2025 à partir de 20h30. .

Place de l’Allée Sainte-Catherine Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 35 40 accueil@trpl.fr

English :

As part of the Tournée des Villages, the Théâtre Régional des Pays de la Loire presents « L’Hôtel du Libre-Échange » by Georges Feydeau, directed by Camille de La Guillonnière

German :

Im Rahmen der Dorftournee präsentiert das Théâtre Régional des Pays de la Loire « L’Hôtel du Libre-Échange » von Georges Feydeau, Regie: Camille de La Guillonnière

Italiano :

Nell’ambito della Tournée des Villages, il Théâtre Régional des Pays de la Loire presenta « L’Hôtel du Libre-Échange » di Georges Feydeau, per la regia di Camille de La Guillonnière

Espanol :

En el marco de la Tournée des Villages, el Théâtre Régional des Pays de la Loire presenta « L’Hôtel du Libre-Échange » de Georges Feydeau, dirigida por Camille de La Guillonnière

