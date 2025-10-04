Spectacle L’humour c’est pas drôle au Vox à St Christoly Route de St Savin Saint-Christoly-de-Blaye

Route de St Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Kevin Héraud aimerait faire un joli petit spectacle pour faire plaisir à tout le monde. Mais il n’y arrive pas. Est-ce qu’il faut faire du rock ou du rap ? De toute façon tout ça c’est pareil, brandir la liberté pour en faire quoi ? ? Parler religion, drogue… politique, sérieusement ? ! C’est pas avec ça qu’on va faire rêver le public.

Ce spectacle tout public se situe à mi-chemin entre le stand-up et le théâtre. Abordant d’une manière déjantée divers sujets de société ainsi que des histoires personnelles, le spectacle est ponctué de 7 chansons. .

Route de St Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 50 40

