Spectacle Libéréee Divorcéee La Comédie de Metz Metz

Metz

Spectacle Libéréee Divorcéee

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-06-13 20:15:00

Date(s) :

2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Le plus beau dans le mariage c’est le divorce ! Quel bonheur de retrouver sa liberté ! Ça n’a que des bons côtés et nous allons vous le prouver.

Quand Lucas et Julie ont décidé de se libérer mutuellement, ils ne se rendaient pas compte de ce qui les attendait… Entre le retour au célibat quand on a plus les codes, les beaux parents qui se mêlent de tout, les enfants qui en profitent pour abuser, et la colocation qui s’éternise… Le divorce va s’avérer aussi paisible qu’un saut en parachute… Sans parachute… Et pourtant c’est dans ces moments là qu’on se rend compte que son ex était peut être la personne idéale… Ou pas. Dans cette comédie romantique, on vous dit tout ! Et surtout la vérité ! Pour ceux qui sont séparés c’est le moment de vous marrer ! Pour ceux qui sont en couple c’est le moment de vous préparer… Une comédie à voir en couple… ou avec son ex !Adultes

22 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The best part of marriage is divorce! What a joy to regain your freedom! There’s nothing but good about it, and we’re here to prove it.

When Lucas and Julie decided to set each other free, they had no idea what was in store… Between the return to celibacy when you no longer have the codes, the meddling parents-in-law, the abusive children and the long-drawn-out roommate… Divorce will turn out to be as peaceful as a parachute jump… Without a parachute… And yet it’s at times like these that you realize that your ex may have been the ideal person… Or not. In this romantic comedy, we tell you everything! And above all, the truth! For those who are separated, it’s time to have a laugh! For those in a relationship, it’s time to get ready… A comedy to see as a couple… or with your ex!

L’événement Spectacle Libéréee Divorcéee Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ