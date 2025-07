Spectacle Libéréeee et divorcéeee ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

ZA Les Avenauds SAS Magaro production « la BD Comédie » Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-27

2025-09-25

Quand ils ont décidé de divorcer, ils ne se rendaient pas compte de ce qui les attendait. Entre le retour au célibat, les beaux parents, les enfants , et la colocation qui s’éternise. Le divorce va s’avérer aussi paisible qu’un saut en parachute.

ZA Les Avenauds SAS Magaro production « la BD Comédie » Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

English :

When they decided to divorce, they had no idea what was in store for them. Between the return to bachelorhood, the in-laws, the kids, and the protracted roommate situation. Divorce turns out to be as smooth as a parachute jump.

German :

Als sie beschlossen, sich scheiden zu lassen, war ihnen nicht klar, was auf sie zukommen würde. Zwischen der Rückkehr zum Single-Dasein, den Schwiegereltern, den Kindern , und der Wohngemeinschaft, die sich in die Länge zieht. Die Scheidung wird sich als so friedlich erweisen wie ein Fallschirmsprung.

Italiano :

Quando hanno deciso di divorziare, non avevano idea di cosa li aspettasse. Tra il ritorno al celibato, i suoceri, i figli e la lunga condivisione dell’appartamento. Il divorzio si è rivelato liscio come un lancio con il paracadute.

Espanol :

Cuando decidieron divorciarse, no tenían ni idea de lo que les esperaba. Entre la vuelta a la soltería, los suegros, los hijos y el largo reparto del piso. El divorcio resultó tan suave como un salto en paracaídas.

