Spectacle Libres comme le vent Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol

Spectacle Libres comme le vent

Mardi 2 décembre 2025 à partir de 18h30. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 18:30:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Spectacle Libres comme le vent de la compagnie Imagin’ère

Spectacle inspiré des contes d’Andersen de la compagnie Imagin’ère offert avec l’aide du département.

Dans une boutique de jouets, un petit soldat de plomb est au désespoir. Les autres soldats de plomb se tiennent droit sur leur deux jambes, ils ont une allure si fière…

Lui, n’a plus qu’une seule jambe. Aucun enfant ne voudra de lui pour jouer, c’est sûr… Mais un matin, arrive sur l’étalage de la boutique de jouets, une gracieuse petite ballerine elle se tient avec élégance… Sur une jambe, elle aussi. Tout n’est donc peut-être pas perdu ? Un fabuleux voyage attend la petite ballerine et le vaillant soldat de plomb.

Et si les différences de chacun étaient autant de richesses ? Un spectacle conte, marionnettes et théâtre d’objets pour toute la famille. Une narration rythmée qui passe par une écriture du mouvement et une écriture cinématographique et visuelle. .

Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr

English :

Libres comme le vent show by the Imagin’ère company

German :

Theaterstück Libres comme le vent der Kompanie Imagin’ère

Italiano :

Libres comme le vent della compagnia Imagin’ère

Espanol :

Libres como el viento de la compañía Imagin’ère

L’événement Spectacle Libres comme le vent Saint-Andiol a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence