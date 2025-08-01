Spectacle « Libres ! » Rodez
Spectacle « Libres ! » Rodez mardi 17 mars 2026.
Spectacle « Libres ! »
1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : 12 – 12 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Musique spectacle « Libres ! », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points en partenariat avec Le Club, mardi 17 mars 2026 à 20:30.
Quatre nymphes à paillettes embarqué(e)s dans un projet fou offrir un plaisir communicatif et sans limite à leur cher public de tous bords. Les complices de cette joyeuse bande reprennent en français des tubes anglophones des
années 60 à nos jours.
Dans ce nouveau spectacle s’adressant aux grands enfants dès 8 ans et à toute la famille, les artistes abordent la question de la construction de l’identité pour un public en pleine période de transition vers l’adolescence.
60 minutes de vie et de liberté à partager dans la chaleur d’un concert-spectacle pour les grands enfants que nous sommes restés. .
1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr
English :
Music: « Libres! » show, at MJC Rodez Théâtre des 2 Points in partnership with Le Club, Tuesday March 17, 2026 at 8:30pm.
German :
Musik: Aufführung « Libres! » im MJC de Rodez Théâtre des 2 Points in Zusammenarbeit mit Le Club am Dienstag, den 17. März 2026 um 20:30 Uhr.
Italiano :
Musica: spettacolo « Libres! », al MJC di Rodez Théâtre des 2 Points in collaborazione con Le Club, martedì 17 marzo 2026 alle 20:30.
Espanol :
Música: espectáculo « Libres! », en el MJC de Rodez Théâtre des 2 Points en colaboración con Le Club, martes 17 de marzo de 2026 a las 20:30 h.
