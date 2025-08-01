Spectacle « Libres ! » Rodez

Spectacle « Libres ! » Rodez mardi 17 mars 2026.

Spectacle « Libres ! »

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Musique spectacle « Libres ! », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points en partenariat avec Le Club, mardi 17 mars 2026 à 20:30.

Quatre nymphes à paillettes embarqué(e)s dans un projet fou offrir un plaisir communicatif et sans limite à leur cher public de tous bords. Les complices de cette joyeuse bande reprennent en français des tubes anglophones des

années 60 à nos jours.

Dans ce nouveau spectacle s’adressant aux grands enfants dès 8 ans et à toute la famille, les artistes abordent la question de la construction de l’identité pour un public en pleine période de transition vers l’adolescence.

60 minutes de vie et de liberté à partager dans la chaleur d’un concert-spectacle pour les grands enfants que nous sommes restés. .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

English :

Music: « Libres! » show, at MJC Rodez Théâtre des 2 Points in partnership with Le Club, Tuesday March 17, 2026 at 8:30pm.

German :

Musik: Aufführung « Libres! » im MJC de Rodez Théâtre des 2 Points in Zusammenarbeit mit Le Club am Dienstag, den 17. März 2026 um 20:30 Uhr.

Italiano :

Musica: spettacolo « Libres! », al MJC di Rodez Théâtre des 2 Points in collaborazione con Le Club, martedì 17 marzo 2026 alle 20:30.

Espanol :

Música: espectáculo « Libres! », en el MJC de Rodez Théâtre des 2 Points en colaboración con Le Club, martes 17 de marzo de 2026 a las 20:30 h.

