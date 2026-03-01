Spectacle ‘Lignes de fuite’ Chez Narcisse Le Val-d’Ajol

Spectacle ‘Lignes de fuite’

Chez Narcisse 9 rue Devau Le Val-d’Ajol Vosges

Jeudi 2026-03-26 20:30:00

2026-03-26 21:30:00

2026-03-26

Lignes de fuite est une enquête théâtrale et radiophonique, qui explore le désir impérieux

d’évasion, celui qui naît, entre quatre murs ou entre les parois de son propre corps. Archives,

interviews, histoires d’évasions multiples et même quizz…une invitation à percer les murs !

Lignes de fuite est une forme légère qui se joue hors-les-murs.Tout public

Chez Narcisse 9 rue Devau Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 9 75 65 34 76 mjcvaldajol@outlook.fr

Lignes de fuite is a theatrical and radio investigation that explores the compelling desire

desire to escape, that which is born between four walls or between the walls of one?s own body. Archives,

interviews, stories of multiple escapes and even a quiz?an invitation to break through the walls!

Lignes de fuite is a light-hearted show performed outside the walls.

