Spectacle « Like », Théâtre Gérard-Philipe, Saint-Cyr-l’École

Spectacle « Like » Vendredi 13 mars, 20h30 Théâtre Gérard-Philipe Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T20:30:00+01:00 – 2026-03-13T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T20:30:00+01:00 – 2026-03-13T22:00:00+01:00

Dans cette comédie d’Ivan Calbérac, Lou sombre dans la panique après un drame moderne : sa nouvelle photo de profil ne récolte aucun like. En quête de reconnaissance numérique, elle entraîne son compagnon Zac dans une spirale aussi absurde qu’hilarante, prête à tout pour séduire les accros du scroll. Après La Dégustation et Glenn, Calbérac signe une comédie au regard acéré sur notre obsession pour la validation en ligne.

Théâtre Gérard-Philipe Rue Gérard Philipe, 78210 Saint-Cyr-l’École Saint-Cyr-l’École 78210 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 14 82 95 »}, {« type »: « email », « value »: « boutiqueculturelle@saintcyr78.fr »}]

Quand les pouces virtuels font tourner la vie réelle ! Comédie théâtre