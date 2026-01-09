Spectacle L’île au trésor Salle Espalungue Arudy

Spectacle L’île au trésor

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Spectacle de la Cie 9 Therminador.

1h Théâtre d’Objets et violoncelle. A partir de 6 ans.

Embarquez dans une histoire pleine d’aventure et de dangers… à la recherche d’un trésor extraordinaire ! Le petit Jim Hawkins, qui mène une vie tranquille en aidant sa mère au service à l’auberge de l’Amiral Benbow, se retrouve par une série d’aventures en possession d’une mystérieuse carte au trésor. Il livre la carte à ses amis, le docteur Livesey et le Comte Trelawney, qui décident alors de mener une expédition à la recherche de l’Ile au Trésor. Jim est recruté comme mousse. Mais l’équipage se révèle être en réalité une bande de pirates et ils ont bien l’intention, une fois sur l’île, de s’emparer du trésor et de se débarrasser des nobles anglais. Jim et ses amis réussiront-ils à échapper aux pirates, à trouver le trésor et à rentrer sains et saufs en Angleterre ? Réservation conseillée. .

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

