Le Grais

Spectacle L’imprévu sidéré

Place Jacques De Malglaive Le Grais Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Cie La voie ferrée

4 échelles. Deux hommes. De la transpiration. Beaucoup de transpiration. Tout paraît compliqué mais c’est leur simplicité.

On pourrait les arrêter et leur demander mais pourquoi ? Il n’y a pas toujours un sens à tout, alors retenons surtout que il est très difficile de peigner la girafe, surtout sans échelle.

Eux deux, tendres mais aussi absurdes, avancent ensemble pour tenter de réussir leurs buts précaires, mais essentiels.

L’imprévu sidéré est une valse en équilibre sur des échelles, un jeu sans fin, un sport ridicule, une échelle appuyée au mauvais mur.

Durée 45 min.

Spectacle proposé dans le cadre des Rendez-vous de l’été 2026 de Flers Ville & Agglo .

Place Jacques De Malglaive Le Grais 61600 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle L’imprévu sidéré

L’événement Spectacle L’imprévu sidéré Le Grais a été mis à jour le 2026-06-03 par Flers agglo