Spectacle L’incroyable rendez-vous Rue Pierre de Coubertin Yvetot

Rejoignez Anna, Elsa, Olaf, Mickey, Minnie et Donald dans un périple qui leur fera découvrir qu’il n’y a rien de plus magique que le véritable amour. Laissez-vous séduire par cette comédie musicale et partez à la rencontre de toutes vos princesses et personnages préférés. Ce spectacle d’animation vous transportera dans cet univers féérique et vous fera voyager à travers les plus grands classiques pour petits et grands. De quoi laisser des souvenirs inoubliables à toute la famille ! .
Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 15 46 saison.culturelle@yvetot.fr
