Spectacle L’incroyable voyage de Fouxy Rue de la Janaie Plélan-le-Petit samedi 11 juillet 2026.

Plélan-le-Petit

Spectacle L’incroyable voyage de Fouxy

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11 11:15:00

Date(s) :

2026-07-11

Fouxy est un jeune renard curieux et courageux qui vit à Bouzonville. Un jour, il décide de quitter son village pour partir à l’aventure et aider les animaux en danger aux quatre coins de la planète. Un conte d’aventure, d’amitié et de protection de la planète.

De l’Afrique aux forêts d’Amazonie, en passant par l’Asie mystérieuse, Fouxy découvre des paysages extraordinaires et se lie d’amitié avec des animaux attachants, menacés par les activités humaines.

Chaque rencontre lui apprend l’importance de protéger la nature et les êtres vivants qui la peuplent.

Animé par Thomas Bemer, musicien.

Enfants à partir de 4 ans Gratuit Sur inscription .

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77

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English :

L’événement Spectacle L’incroyable voyage de Fouxy Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-06-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme